Тюкавин пожалел судей РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на критику арбитров, работающих в чемпионате России.

– Самые обсуждаемые и критикуемые персоны в нашем футболе этой весной – судьи. Ваше мнение о судействе?

– Мне кажется, судьям уже очень тяжело, когда такое давление на них. Когда все так давят, они уже сами не понимают, какие трактовки им выбирать. Иногда мне бывает даже жалко их. Мне кажется, надо эту ситуацию отпустить и дать им нормально работать.

– Кого бы вам хотелось видеть арбитром в двухматчевой дуэли с «Краснодаром»?

– Кто бы ни был, главное, чтобы судил ровно и одинаково относился к обеим командам, и одинаково трактовал моменты. Чтобы особо не вмешивался и не останавливал игру при мелких фолах.