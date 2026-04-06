Гендиректор «Спартака» отреагировал на слова Аршавина о статусе клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о статусе красно-белых.
«Андрей – великий футболист. Он всего достиг и всем все доказал. Не мне говорить, имеет ли он право делать такие заявления. Мы будем доказывать на поле», – сказал Некрасов.
- Ранее Аршавин сказал, что «Спартак» сейчас не входит в число топ-клубов: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть».
- После 2003 года «Спартак» выиграл три трофея, по разу победив в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
