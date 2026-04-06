Мусаев упрекнул «Ахмат»: «Сдули мячи, не постригли поле»

6 апреля, 13:08
33

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед гостевым матчем 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) обратил внимание на состояние газона и мячей.

«Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так – давайте играть так. Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка. Можем сделать это только все вместе», – сказал Мусаев своим игрокам до начала встречи.

  • «Краснодар» победил в Грозном благодаря голу Джона Кордобы на 86-й минуте
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 52 очками после 23 туров. Команда опережает «Зенит» на 1 очко.

Источник: ютуб-канал «FC Krasnodar | ФК Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Мусаев Мурад
Комментарии (33)
Цугундeр
1775471011
)) Сам не сдуйся в Питере, недостриженый физручок.)
Интерес
1775471220
Теперь на дороге Черчесову не попадайся.
...уефан
1775471753
...есть в сказанном разумное зерно. Краснодар был лишён возможности точно играть в средний быстрый пас низом, одного из основного компонента своей игры. Давно я не видел, что бы мяч так дробил и медленно ходил низом на, казалось бы внешне, готовом поле. Да и в Казани у них не было игры на замёрзшем поле...
волчарик
1775471823
Ага картоху высадили и резиновый мяч кинули. А если серьезно, то думаю в регламенте прописано и макс высота травы и давление в мяче.
Desma
1775473483
Условия одинаковые для обеих команд. Хоть в камышах.....
порт
1775474547
Да, да, да, ещё и ветер заставили дуть с юго-запада.
Павелий
1775475789
Я думал, что только Сирожа-физрук так ноет постоянно...
FFR
1775478228
Нормальная была трава, просто поле было промокшее после сильных дождей.
rcry
1775482076
я тоже заметил что мяч медленно катался - условия конечно равные для всех - но чуть-чуть в пользу хозяев
АЛЕКС 58
1775483994
Интересно,что физрук Мусаев придумает в следующем туре в Питере,на Баклан-арене? Какие гнилые отмазки будут звучать от него и всего телятника? Силос вовремя не подвезли телятам,бакланы на голову гадили,судьи не в ту сторону судят....?
