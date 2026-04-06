Мусаев упрекнул «Ахмат»: «Сдули мячи, не постригли поле»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед гостевым матчем 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) обратил внимание на состояние газона и мячей.

«Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так – давайте играть так. Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка. Можем сделать это только все вместе», – сказал Мусаев своим игрокам до начала встречи.