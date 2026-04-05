Вахания: «Вся семья очень рада трансферу в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал летний трансфер в «Краснодар». Он уже оформлен официально.
– На матч с Никарагуа вы ездили в Краснодар. У вас не возникло ощущения, что вы уже «дома»?
– У меня родители живут в Краснодаре уже долгое время, поэтому я достаточно часто там бываю. Так что, можно сказать, это для меня не чужой город.
– Родители сильно обрадовались вашему переходу?
– Конечно! Вся семья очень рада этому.
- Покупка правого защитника сборной России обошлась действующему чемпиону РПЛ в 1,55 миллиона евро (140 млн рублей).
- 25-летний Вахания – воспитанник «Зенита».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
Источник: «Советский спорт»