Агент объяснил, почему Вахания не вернется в «Зенит»

Василий Голяна, агент флангового защитника сборной России Ильи Вахании, рассказал, почему игрок летом перейдет из «Ростова» в «Краснодар», а не вернется в «Зенит».

– Полтора года назад ты говорил, что не инициировал переговоры по Вахании с «Зенитом». С тех пор ничего не изменилось?

– Нет, я не видел в этом смысла. Инициировать переговоры есть смысл тогда, когда ты объективно понимаешь, что этот игрок нужен конкретному клубу. В противном случае это навязывание своего клиента, что не совсем компетентно с моей стороны.

Количественно у «Зенита» точно хватает правых защитников, а качество – субъективная вещь. Мы достаточно часто пересекаемся с Константином Зыряновым, Максимом Погореловым, Сергеем Семаком – если они не задавали вопросы по Вахании, очевидно, он был не сильно им интересен.

Какие у меня аргументы? «Возьмите Ваханию четвертым правым защитником»?

– Тебя удивляло отсутствие интереса от «Зенита»?

– Эмоционально – да. Но если принять во внимание объективные причины, то не удивляло. Я повторюсь, но, если анализировать, можно найти объяснение отсутствию интереса.

Во-первых, количество правых защитников в первой команде. Во-вторых, имиджевая составляющая и целесообразность расходования средств.

Клуб пару лет назад отпустил игрока и не рассматривал Ваханию даже в рамках «Зенита-2», а теперь возвращал бы его за большие деньги. Своеобразная история получилась бы.