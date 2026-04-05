Олусегун – 7-й нигериец со 100+ играми в РПЛ: полный список

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун достиг отметки в 100 матчей в высшем дивизионе чемпионата России. Он стал седьмым представителем Нигерии, добравшимся до отметки.
79 матчей в РПЛ Олусегун провел за «Краснодар», которому принадлежит, 21 – за «Пари НН».
Ранее до 100 матчей в РПЛ добирались следующие нигерийцы.
- Чиди Одиа (105);
- Брайан Идову (107);
- Фегор Огуде (114);
- Ахмед Муса (135);
- Исаак Окоронкво (138);
- Сильвестр Игбун (156).
23-летний Олусегун стоит 2,5 миллиона евро. Летом он должен вернуться в «Краснодар», контракт с которым действует до лета 2028 года.
Олакунле впервые оказался в России в 2020 году, когда пополнил любительскую «Висту» из Геленджика.
Источник: «Бомбардир»