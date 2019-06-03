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Фегор Огуде
Фегор Огуде
Завершил карьеру
29 июля 1987 (39), Лагос
#8 | Полузащитник
181 см | 85 кг
Нигерия
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Трансферы
Публикации
Торбинский и еще девять игроков покинули «Енисей» после вылета из РПЛ
2019.06.03 19:20
11
Набабкин дисквалифицирован за удар ногой нигерийца Огуде
2018.08.15 17:03
13
Набабкин может пропустить от двух до четырех матчей за нарушение в матче с «Енисеем»
2018.08.13 12:50
7
Набабкин получил красную карточку в матче с «Енисеем»
2018.08.11 17:46
14
Думбия, Иванов, Балай – в старте «Ахмата» на матч с «Енисеем»; Бодул, Огуде, Занев сыграют у гостей
2018.08.05 20:41
Фото
«Енисей» усилился экс-хавбеком «Амкара» Огуде
2018.07.05 17:37
2
Трое основных игроков «Амкара» не помогут команде в матче со «Спартаком»
2018.04.27 15:59
14
КДК отменил красную карточку игрока «Амкара» Огуде
2018.03.14 16:23
11
Занев: «Вилков испугался, что мы сравняем счет в игре с «Арсеналом», и удалил Огуде»
2018.03.13 21:18
3
ККК по просьбе КДК разберет эпизод с удалением Огуде в матче с «Арсеналом»
2018.03.13 12:26
5
«Амкар» просит КДК отменить удаление Огуде
2018.03.13 10:05
2
Каряка пообещал, что «Амкар» хорошо сыграет с ЦСКА
2017.09.06 11:14
6
Огуде не примет участие в матче против «Ростова»
2017.04.30 07:05
Турбин – о фоле Огуде на Дзюбе: «Пенальти не было, после подобного контакта нападающий так упасть не может»
2017.03.14 23:55
9
«Амкар»: «Конде не очень хорошо знает русский, ему могли показаться слова об обезьяне»
2016.11.27 15:16
4
РФС не имеет информации о проявлениях расизма в матче «Амкар» – «Арсенал»
2016.11.27 12:52
Огуде: «О том, что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча»
2016.11.26 21:19
6
Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»
2016.11.26 17:52
4
Видео
Конде рассказал о расистском оскорблении в адрес Огуде со стороны Айдова
2016.11.26 17:30
1
Огуде и Шаваев не сыграют с «Краснодаром»
2016.10.23 10:05
1
Каряка: «Крылья Советов» не заслуживают находиться на последнем месте в таблице»
2016.09.25 14:14
4
Гаджиев: «Огуде – лучший пенальтист «Амкара»
2016.08.08 07:47
2
Фото
Огуде занимался с молодежным составом «Амкара» вместо отдыха в выходной
2016.07.07 18:38
3
Фото
Огуде продлил контракт с «Амкаром»
2016.06.30 10:32
«Амкар» постарается сохранить Балановича, Геруса и Огуде, но расстанется с Прудниковым
2016.06.22 18:36
1
Гаджиев: «Амкар» может играть лучше, чем в матче с «Анжи»
2016.03.07 19:42
Гаджиев: «Выводы о психологическом состоянии Огуде делать рано»
2016.01.24 16:51
Огуде предложили приехать на сбор «Амкара» вместе с семьей
2016.01.20 11:20
Гаджиев: «Сейчас возвращается практика просмотра игроков»
2016.01.19 23:46
«Амкар» предоставил Огуде бессрочный отпуск
2016.01.13 17:08
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