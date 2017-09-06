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    Каряка пообещал, что «Амкар» хорошо сыграет с ЦСКА

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече с ЦСКА в рамках девятого тура РФПЛ.

    «Постараемся сыграть с ЦСКА хорошо. У нас получилась немного скомканная подготовка к сезону, но в последних играх у нас явно наметился прогресс. Когда играли через два дня на третий, ребята выглядели неплохо. Выдержали напряженный отрезок. У нас большая группа игроков достойна попасть в основной состав. С одой стороны, это радует, но тренерам непросто сделать выбор.

    Спасибо болельщикам, что они не бросили нас в этой трудной ситуации. Чувствуется, что в городе команду любят и поддерживают. На встрече с болельщиками был позитив, хотя сезон начали не так, как хотелось бы.

    Мы рады, что смогли вернуть Диму Белорукова. Он хочет играть, он лидер на поле и в раздевалке. Хорошо, что он вернулся! Надеюсь, что скоро поправится Огуде, нам его не хватает», – рассказал Каряка в эфире «Радио Болид».

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в пятницу, 8 сентября, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 сентября 2017, 06:19

      Каряка сказал,Каряка сделает,он мужик,за слова отвечает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 6 сентября 2017, 22:14

      надеюсь увидеть качественный футбол ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 сентября 2017, 17:52

      Хорошо- это 0-2....Главное, чтоб не 0-5..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 6 сентября 2017, 17:28

      Автобус поставят и будут стоять на ничью, но зрелищность футбола от этого не выигрывает.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2017, 13:48

      Надо задать лошадкам трёпку.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 сентября 2017, 12:44

      обскачут вас коники

      1
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