Каряка пообещал, что «Амкар» хорошо сыграет с ЦСКА

Тренер «Амкара» Андрей Каряка рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече с ЦСКА в рамках девятого тура РФПЛ.

«Постараемся сыграть с ЦСКА хорошо. У нас получилась немного скомканная подготовка к сезону, но в последних играх у нас явно наметился прогресс. Когда играли через два дня на третий, ребята выглядели неплохо. Выдержали напряженный отрезок. У нас большая группа игроков достойна попасть в основной состав. С одой стороны, это радует, но тренерам непросто сделать выбор.

Спасибо болельщикам, что они не бросили нас в этой трудной ситуации. Чувствуется, что в городе команду любят и поддерживают. На встрече с болельщиками был позитив, хотя сезон начали не так, как хотелось бы.

Мы рады, что смогли вернуть Диму Белорукова. Он хочет играть, он лидер на поле и в раздевалке. Хорошо, что он вернулся! Надеюсь, что скоро поправится Огуде, нам его не хватает», – рассказал Каряка в эфире «Радио Болид».

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в пятницу, 8 сентября, в 17:30 по московскому времени.