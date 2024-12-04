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Андрей Каряка
Андрей Каряка
Завершил карьеру
1 апреля 1978 (48), Днепропетровск
#5 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Россия | Украина
Статистика
Новости
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
В РФС подтвердили назначение Мостового в сборную Пути РПЛ Кубка России
2023.11.29 10:26
4
Два тренера ушли из «Торпедо» вслед за Бородюком
2022.08.23 21:20
Видео
«Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных
2022.04.01 22:11
5
Фото
Каряка стал тренером «Родины»
2021.03.21 15:55
Фото
Павлюченко дебютировал за любительский ЦДКА. За него играют Билялетдинов, Алдонин, Каряка
2019.12.01 14:50
1
Каряка может возглавить минское «Динамо»
2019.01.11 08:47
Широкова, Измайлова, Булыкина и других российских экс-игроков пригласили на турнир звезд в Китай
2018.05.24 19:53
5
Каряка готов возглавить «Крылья Советов»
2018.04.29 10:20
6
Гендиректор «Амкара» – об уходе Каряки: «Андрей хочет работать главным тренером. Конфликта с Евсеевым у него нет»
2018.04.11 13:35
1
Каряка ушел с поста старшего тренера «Амкара»
2018.04.11 12:16
4
Каряка: «Неприятно, что «Амкару» не разрешают играть дома»
2018.03.23 01:12
4
Каряка: «Поле в Перми нормальное. «Амкар» просто вынуждают играть в другом городе»
2018.03.21 16:38
9
Каряка пообещал, что «Амкар» хорошо сыграет с ЦСКА
2017.09.06 11:14
6
Гаджиев: «Надо уметь перешагнуть через неудачи»
2017.08.14 06:07
Каряка: «Сложно комментировать грубые ошибки «Амкара» в матче с «Динамо»
2017.08.06 07:29
1
Каряка: «Амкар» уверен в своих силах»
2017.06.29 07:18
3
В «Амкаре» ожидают, что «Спартак» сыграет в Перми основным составом
2017.05.10 12:45
3
Каряка: «Удаление поломало защитную линию «Амкара»
2017.05.01 10:58
2
Каряка: «Игры с «Ростовом» – отличная школа»
2017.04.21 09:13
2
Каряка: «Когда Куман ушел из «Бенфики» – команда выдохнула»
2016.12.23 08:32
1
Каряка: «У Селихова есть все, чтобы играть на высоком уровне. Но до Акинфеева ему нужно еще очень много работать»
2016.12.23 01:13
5
Каряка: «Селихов возвращается в общую группу»
2016.10.13 10:28
Каряка: «Крылья Советов» не заслуживают находиться на последнем месте в таблице»
2016.09.25 14:14
4
Защитник «Амкара» Зайцев из-за травмы может не сыграть с «Крыльями Советов»
2016.09.23 12:44
Каряка: «В матче с «Волгой» на поле происходили заплывы»
2016.09.22 09:13
1
Каряка: «В Кубке России хочется сыграть как можно лучше»
2016.09.21 10:43
Каряка: «Второй тайм провели намного лучше, создали ряд опасных моментов»
2016.05.13 10:13
Видео
Каряка: «У «Амкара» проблем хватает из-за травмированных игроков»
2016.04.28 09:20
2
1
2
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