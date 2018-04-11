Каряка ушел с поста старшего тренера «Амкара»

Андрей Каряка сегодня покинул «Амкар». Специалист входил в тренерский штаб пермской команды с января 2015 года. Он ушел из клуба по собственному желанию.

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Напомним, 2 марта «Амкар» лишился главного тренера Гаджи Гаджиева, также покинувшего клуб по собственному желанию В настоящий момент командой руководит Вадим Евсеев.