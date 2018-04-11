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Каряка ушел с поста старшего тренера «Амкара»

11 апреля 2018, 12:16
4

Андрей Каряка сегодня покинул «Амкар». Специалист входил в тренерский штаб пермской команды с января 2015 года. Он ушел из клуба по собственному желанию.

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Напомним, 2 марта «Амкар» лишился главного тренера Гаджи Гаджиева, также покинувшего клуб по собственному желанию В настоящий момент командой руководит Вадим Евсеев.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Каряка Андрей
Комментарии (4)
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сапёр75
1523439772
Очень жаль !!! Спасибо за работу !!!
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Михаил Шевченко
1523442718
Гаджиев то теперь где?
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zigbert
1523452290
Всплывет где нибудь в ФНЛ,но уже главным.
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edw7777
1523464490
С Евсеевым мало кто сможет сработаться. Каряка достойно ушел, не стал скандалить с хамом.
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