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    Каряка ушел с поста старшего тренера «Амкара»

    Андрей Каряка сегодня покинул «Амкар». Специалист входил в тренерский штаб пермской команды с января 2015 года. Он ушел из клуба по собственному желанию.

    «Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль – его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Напомним, 2 марта «Амкар» лишился главного тренера Гаджи Гаджиева, также покинувшего клуб по собственному желанию В настоящий момент командой руководит Вадим Евсеев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.04.2018 12:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 11 апреля 2018, 19:34

      С Евсеевым мало кто сможет сработаться. Каряка достойно ушел, не стал скандалить с хамом.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:11

      Всплывет где нибудь в ФНЛ,но уже главным.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 апреля 2018, 13:31

      Гаджиев то теперь где?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 апреля 2018, 12:42

      Очень жаль !!! Спасибо за работу !!!

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