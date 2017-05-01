Каряка: «Удаление поломало защитную линию «Амкара»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка отметил, что удаление Йовичича в матче с «Ростовом» сказалось на оборонительной линии команды. Он также отметил, что гол Александра Бухарова был забит верно. Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

– Игра получилась интересной, с неплохими подходами. Если бы мы использовали момент в первом тайме, наверное, было бы полегче. Мы знали, куда ехали, знали, что «Ростов» давно не пропускает. К сожалению, удаление поломало нашу защитную линию, поэтому вскоре после того, как остались в меньшинстве, пропустили гол. Но командой в целом довольны – все старались, бились.

– Чем вы объясните красную карточку Йовичичу? Усталостью, или каким-то отчаянием?

– Специально он не мог так идти. Думаю, просто не успел, потому что Байрамян сыграл в этом эпизоде очень быстро. Но, на мой взгляд, с учетом того, какой характер носила игра сразу давать после такого единоборства красную карточку, на мой взгляд, несколько нелогично.

– Вы уже смотрели эпизод с забитым голом? Был офсайд, на ваш взгляд.

– Там вне игры не было.