Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каряка: «Удаление поломало защитную линию «Амкара»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка отметил, что удаление Йовичича в матче с «Ростовом» сказалось на оборонительной линии команды. Он также отметил, что гол Александра Бухарова был забит верно. Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

    – Игра получилась интересной, с неплохими подходами. Если бы мы использовали момент в первом тайме, наверное, было бы полегче. Мы знали, куда ехали, знали, что «Ростов» давно не пропускает. К сожалению, удаление поломало нашу защитную линию, поэтому вскоре после того, как остались в меньшинстве, пропустили гол. Но командой в целом довольны – все старались, бились.

    – Чем вы объясните красную карточку Йовичичу? Усталостью, или каким-то отчаянием?

    – Специально он не мог так идти. Думаю, просто не успел, потому что Байрамян сыграл в этом эпизоде очень быстро. Но, на мой взгляд, с учетом того, какой характер носила игра сразу давать после такого единоборства красную карточку, на мой взгляд, несколько нелогично.

    – Вы уже смотрели эпизод с забитым голом? Был офсайд, на ваш взгляд.

    – Там вне игры не было.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 1 мая 2017, 13:49

      Желтой хватило бы, Каряка прав. Судья сломал игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 мая 2017, 11:52

      амкар был хорош, но ростов лучше. с победой соседи

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11