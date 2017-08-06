Каряка: «Сложно комментировать грубые ошибки «Амкара» в матче с «Динамо»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка дал оценку игре команды в матче с «Динамо» в 4-м туре РФПЛ. Клуб из Перми в гостях проиграл с разгромным счетом 0:3.

«Понимали, что с первых минут будет давление, в принципе, минут 15-20 его выдержали. Была непростая игра, не всегда удавалось выходить в контратаки, но потом перетерпели и в первом тайме создали парочку неплохих моментов. Должны были забивать, но немного не повезло.

Второй тайм начали более уверенно, в принципе, играли хорошо, но сложно комментировать такие грубые ошибки. Они и определили исход игры. После второго пропущенного гола побежали вперед большими силами и в результате такой же грубой ошибки получили третий гол. По самоотдаче игроков претензии минимальны. Нужно лучше использовать свои моменты», – заявил Каряка.

«Амкар» после четырех матчей не набрал ни одного очка, занимая в турнирной таблице предпоследнее место.