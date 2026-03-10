Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Целовавшуюся с Дзюбой Орзул наказали на «Матч ТВ»

10 марта, 22:35
13

«Матч ТВ» принял решение отстранить ведущую Марию Орзул. Руководству не понравилась ее работа на трансляции игры 20-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (1:3).

«Матч ТВ» уберет Орзул из трансляций матчей: канал решил отстранить свою сотрудницу от прямых эфиров и студий за то что она перебивала игроков и экспертов + за собственные ошибки.

Последней каплей для руководства канала стала работа Орзул в прямом эфире после матча «Динамо» с ЦСКА, где Мария встревала со странными вопросами про Гусева и Карпина, перебивала Курбана Расулова и пожелала ему «беречь свою пятую точку», – написал источник.

  • Орзул входит в топ-5 сексуальных спортивных журналисток России по версии Дмитрия Губерниева.
  • Мария на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.
  • Орзул болеет за «Динамо».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1773173702
Прибухнула, вот и несло.
Ответить
biber.ru
1773173827
За что наказали, за то, что целовалась или бухая была?
Ответить
BRO_football
1773174434
Вот вам и 8 марта. Браво, Матч ТВ. Как всегда, канал ваш - говно!
Ответить
sochi-2013
1773206400
это ревность
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773212044
а заголовок то какой... админа жаба, видать, душит, что не с ним целовалась)))) кабы Орзул аккуратно где-то ляпнула, что душой с бом.жарней... а то на свою беду публично ляпнула, что за мусорку... вот и причина)
Ответить
Plyash
1773219076
Мария совсем "заорзуилась" , берега потеряла . Сначала муж послал и отстранил , теперь СрачТВ послало и отстранило . Чувства меры нет , ровно как и у своего дружка Дзюблы . Две калоши пара .
Ответить
Интерес
1773233603
Нужно её простить-это был её день, она мёрзла и бухала.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 