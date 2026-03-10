Целовавшуюся с Дзюбой Орзул наказали на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» принял решение отстранить ведущую Марию Орзул. Руководству не понравилась ее работа на трансляции игры 20-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (1:3).
«Матч ТВ» уберет Орзул из трансляций матчей: канал решил отстранить свою сотрудницу от прямых эфиров и студий за то что она перебивала игроков и экспертов + за собственные ошибки.
Последней каплей для руководства канала стала работа Орзул в прямом эфире после матча «Динамо» с ЦСКА, где Мария встревала со странными вопросами про Гусева и Карпина, перебивала Курбана Расулова и пожелала ему «беречь свою пятую точку», – написал источник.
- Орзул входит в топ-5 сексуальных спортивных журналисток России по версии Дмитрия Губерниева.
- Мария на «Матч ТВ» со дня основания в 2015 году.
- Орзул болеет за «Динамо».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова