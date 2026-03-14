Дивеев не стал покупать жилье в Петербурге

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, прокомментировал жилищный вопрос игрока.
– Не купил, но с жильем все хорошо.
– Живет не в гостинице то есть?
– Нет, не так давно переехал.
– Как Игорю Питер? Не надоела ли серая погода?
– В Питере он пока не так долго, еще не успел ничего понять. Нужно время, чтобы познакомиться с городом, тем более, таким, как Санкт-Петербург. Еще рано об этом говорить.
- «Зенит» примет «Спартак» в 21-м туре РПЛ, игра пройдет 14 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.
- Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно в рамках обмена на нападающего Лусиано Гонду и провел за петербургский клуб три официальных матча.
- Проводящий 100-й сезон «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Черно-зеленые защищают титул.
Источник: «РБ Спорт»