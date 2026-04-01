Семак объяснил, как «Зениту» удалось заполучить Дивеева, Глушенкова и Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что состав его команды в последние годы пополняли ведущие игроки из клубов-конкурентов.
«Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем.
Разве что «Локомотив» продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова.
На момент приглашения в «Зенит» Соболев не всегда попадал в стартовый состав «Спартака».
ЦСКА был заинтересован в обмене Игоря Дивеева на Лусиано. Футбол сегодня – это еще и бизнес», – заявил Семак.
- «Зенит» заплатил «Локо» за Глушенкова 600 миллионов рублей (6,3 млн евро).
- «Спартак» отпустил Соболева в Петербург за 10 миллионов евро.
- Дивеев пришел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду с доплатой 2 миллиона евро.
Источник: «РИА Новости»