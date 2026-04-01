Семак объяснил, как «Зениту» удалось заполучить Дивеева, Глушенкова и Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что состав его команды в последние годы пополняли ведущие игроки из клубов-конкурентов.

«Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем.

Разве что «Локомотив» продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова.

На момент приглашения в «Зенит» Соболев не всегда попадал в стартовый состав «Спартака».

ЦСКА был заинтересован в обмене Игоря Дивеева на Лусиано. Футбол сегодня – это еще и бизнес», – заявил Семак.