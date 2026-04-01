Семак объяснил, как «Зениту» удалось заполучить Дивеева, Глушенкова и Соболева

1 апреля, 16:23
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что состав его команды в последние годы пополняли ведущие игроки из клубов-конкурентов.

«Мы приглашаем тех футболистов, игру которых внимательно отслеживаем и которых можем пригласить. За редчайшим исключением пригласить какого-то системообразующего игрока из стана конкурентов, да еще с российским паспортом, не можем.

Разве что «Локомотив» продал Глушенкова, будучи уверенным в замене в лице Алексея Батракова.

На момент приглашения в «Зенит» Соболев не всегда попадал в стартовый состав «Спартака».

ЦСКА был заинтересован в обмене Игоря Дивеева на Лусиано. Футбол сегодня – это еще и бизнес», – заявил Семак.

  • «Зенит» заплатил «Локо» за Глушенкова 600 миллионов рублей (6,3 млн евро).
  • «Спартак» отпустил Соболева в Петербург за 10 миллионов евро.
  • Дивеев пришел из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду с доплатой 2 миллиона евро.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак ЦСКА Дивеев Игорь Соболев Александр Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1775051452
Бизнес немытых точно. Кухуян не даст соврать.
Ответить
Дубина
1775051588
3 игрочишки!
Ответить
...уефан
1775055039
..."Футбол сегодня - это ещё и бизнес" - произнёс Семак, глядя на пришедшую зарплату на экране телефона. И тихо добавил - "А болельщики - лохи"...
Ответить
Томик
1775059277
На вопрос "как" он не ответил. Стыдно же говорить, что кто надо позвонил кому надо и сказал "нам нужен Глушенков". "Внимательно отслеживаем", "Это ещё и бизнес". Прямо таки Елена Фролова рассказывает, как они "Москвич70"и "90" продавать собираются.
Ответить
erybov1965
1775060458
Футбол сегодня — это прежде всего бизнес, к сожалению. А удалось пригласить игроков очень просто — за деньги. Был бы не «Зенит» с его деньгами, пошли бы они, допустим, в «Сочи».
Ответить
VVM1964
1775061103
Как заполучили Соболева ? - "нас обманули, надули, обвели вокруг пальца" !)))
Ответить
