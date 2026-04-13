«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что за последние годы футбольные тренеры прошли путь от властителей судеб до расходного материала.

– Ну вот честно: вы считаете себя звездой?

– Нет, конечно. Ну что, в чем звезда?

– Ну, медийный человек, тренер всея Руси.

– Нет, то, что я медийный, – это да, но звезда... В тренерстве знаете как: ты проиграл пару матчей подряд, и тебя уже ссаными тряпками гонят куда-то, орут: «Физрук! Тренировать не умеешь!» Поэтому в футболе очень быстро звездность с тебя слетает.

– В одном из интервью вы говорили, что тренер – это некий расходный материал.

– Ну, конечно. Сегодня – да. Я вам могу привести цифры. Средняя продолжительность работы тренера в Европе сегодня составляет порядка девяти месяцев. В российской Премьер-лиге – порядка шести месяцев. Ну и кто ты, как не расходный материал?

Если что-то идет не так в футболе, то что тебе легче – поменять футболистов, команду, которые много стоят, или заплатить неустойку и выгнать тренера, попробовать взять другого, который будет более успешен?

Поэтому это, наверное, самая большая эволюция в профессии, потому что раньше тренер был царь и бог, который распределял в том числе все финансовые блага: квартиры, машины, подписание контрактов, предел суммы этих контрактов.

И вот мы за десятилетие прошли путь от, скажем так, властителей судеб до расходного материала.