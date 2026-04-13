  «Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам

«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам

Сегодня, 19:29
6

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что за последние годы футбольные тренеры прошли путь от властителей судеб до расходного материала.

– Ну вот честно: вы считаете себя звездой?

– Нет, конечно. Ну что, в чем звезда?

– Ну, медийный человек, тренер всея Руси.

– Нет, то, что я медийный, – это да, но звезда... В тренерстве знаете как: ты проиграл пару матчей подряд, и тебя уже ссаными тряпками гонят куда-то, орут: «Физрук! Тренировать не умеешь!» Поэтому в футболе очень быстро звездность с тебя слетает.

– В одном из интервью вы говорили, что тренер – это некий расходный материал.

– Ну, конечно. Сегодня – да. Я вам могу привести цифры. Средняя продолжительность работы тренера в Европе сегодня составляет порядка девяти месяцев. В российской Премьер-лиге – порядка шести месяцев. Ну и кто ты, как не расходный материал?

Если что-то идет не так в футболе, то что тебе легче – поменять футболистов, команду, которые много стоят, или заплатить неустойку и выгнать тренера, попробовать взять другого, который будет более успешен?

Поэтому это, наверное, самая большая эволюция в профессии, потому что раньше тренер был царь и бог, который распределял в том числе все финансовые блага: квартиры, машины, подписание контрактов, предел суммы этих контрактов.

И вот мы за десятилетие прошли путь от, скажем так, властителей судеб до расходного материала.

  • 54-летний тренер проводит третий сезон в Китае.
  • «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
  • В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.

Источник: ютуб-канал «На личный счет»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мистер Министер
1776097982
А кому-то пожизненные контракты дают! Стыдно за тренеров, ой как стыдно!!!
Ответить
...уефан
1776098237
...исходя из сказанного Лёней, Царь-то, оказывается, не так прост, как хочет казаться)...
Ответить
NewLife
1776103453
У качалкина богаиый опыт в плане увольнения тренеров))
Ответить
vick-north-west
1776103645
А в ссаные тряпки завёрнута неустойка? На которую можно безбедно прожить год? До следующего назначения на полгода?
Ответить
Интерес
1776104734
...в футболёры-наоборот.
Ответить
