«Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба записал видеообращение для болельщиков команды после поражения от «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.

На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.

В активе Дзюбы голевая передача в конце первого тайма.

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в РПЛ – на границе с зоной стыков.

«Дорогие друзья, всем привет. Болельщики Тольятти, болельщики «Акрона», все, кто любит футбол, все, кто небезразличен к нашей команде, ко мне в том числе. Я вам очень благодарен.

Вы знаете, такой чeрной полосы у меня не было, наверное, давно. Может, вообще никогда не было. Не считая, наверное, период турецкий, когда было всe прямо очень плохо.

Сейчас вроде бы играешь, получаешь удовольствие. Но, на самом деле, такого не фарта… вообще…

Просто играть со всеми на равных и с топ-командами, не уступать ни в чeм с тем же «Спартаком» (3:4) вместо того чтобы 4:3 выиграть, с ЦСКА на равных играть (1:2), с «Динамо» сегодня. Вроде бы пытаемся атаковать и на последней секунде 3:2. Честно говоря, руки опускаются. Просто нету сил.

Но, на самом деле, самое простое – это сейчас сдаться. Самое простое – сейчас кого-то обвинять, кого-то, не знаю, найти виноватых. На самом деле, надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать вeсла, как говорится, и верить в успех, в то, что труд окупается, несмотря на то, что сейчас очень тяжело.

Мы, как вернулись с 23-24 февраля, тренируемся на искусственном поле, на бетоне. Почти два месяца уже просто не можем вернуться, потому что поле не готово. И это не отмазки, не отговорки, но, на самом деле, это просто нереально тяжело.

Столько народу повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые вот проходят это крещение, как говорится, на поле … на поле сражений.

Поэтому спасибо вам огромное за доброту, спасибо вам за вот эту поддержку, много вы пишете, переживаете.

Честно, тяжело. Просто руки в какой-то момент опускаются, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться, биться до последнего.

Всех обнял, всем хорошего вечера, хорошего дня. Нам нужно переломить этот вообще не фарт, это какое-то проклятие, я не знаю, что. Но я верю, что не может так длиться вечно.

И поверьте, я много видел разных специалистов, тренеров… Тедеев заслуживает немножко фарта, потому что он очень много открыл молодых ребят, очень любит футболистов, вообще людей в принципе. Поэтому, надеюсь, мы прорвeмся», – сказал Дзюба.