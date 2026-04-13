  • «Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»

«Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»

Вчера, 23:51
2

Капитан «Акрона» Артем Дзюба записал видеообращение для болельщиков команды после поражения от «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

  • Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.
  • На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • В активе Дзюбы голевая передача в конце первого тайма.
  • «Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в РПЛ – на границе с зоной стыков.

«Дорогие друзья, всем привет. Болельщики Тольятти, болельщики «Акрона», все, кто любит футбол, все, кто небезразличен к нашей команде, ко мне в том числе. Я вам очень благодарен.

Вы знаете, такой чeрной полосы у меня не было, наверное, давно. Может, вообще никогда не было. Не считая, наверное, период турецкий, когда было всe прямо очень плохо.

Сейчас вроде бы играешь, получаешь удовольствие. Но, на самом деле, такого не фарта… вообще…

Просто играть со всеми на равных и с топ-командами, не уступать ни в чeм с тем же «Спартаком» (3:4) вместо того чтобы 4:3 выиграть, с ЦСКА на равных играть (1:2), с «Динамо» сегодня. Вроде бы пытаемся атаковать и на последней секунде 3:2. Честно говоря, руки опускаются. Просто нету сил.

Но, на самом деле, самое простое – это сейчас сдаться. Самое простое – сейчас кого-то обвинять, кого-то, не знаю, найти виноватых. На самом деле, надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать вeсла, как говорится, и верить в успех, в то, что труд окупается, несмотря на то, что сейчас очень тяжело.

Мы, как вернулись с 23-24 февраля, тренируемся на искусственном поле, на бетоне. Почти два месяца уже просто не можем вернуться, потому что поле не готово. И это не отмазки, не отговорки, но, на самом деле, это просто нереально тяжело.

Столько народу повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые вот проходят это крещение, как говорится, на поле … на поле сражений.

Поэтому спасибо вам огромное за доброту, спасибо вам за вот эту поддержку, много вы пишете, переживаете.

Честно, тяжело. Просто руки в какой-то момент опускаются, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться, биться до последнего.

Всех обнял, всем хорошего вечера, хорошего дня. Нам нужно переломить этот вообще не фарт, это какое-то проклятие, я не знаю, что. Но я верю, что не может так длиться вечно.

И поверьте, я много видел разных специалистов, тренеров… Тедеев заслуживает немножко фарта, потому что он очень много открыл молодых ребят, очень любит футболистов, вообще людей в принципе. Поэтому, надеюсь, мы прорвeмся», – сказал Дзюба.

Еще по теме:
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева 5
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты» 9
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу» 8
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Дзюба Артем
1776145111
Да знаем мы ,куда у тебя там руки опускаются .
Ответить
Бумбраш
1776148651
Много слов и только...опустились руки-иди отдохни
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»
08:57
Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро
08:43
12
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
08:17
2
Уход двух вингеров из «Спартака», новый лимит на легионеров в РПЛ, кто заменит Челестини в ЦСКА и другие новости
02:00
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ
01:33
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
5
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
4
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
00:28
2
Все новости
Все новости
Степашин – о легионерах: «Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют»
09:22
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Спартака»
08:30
Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА
01:47
Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак»
01:41
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
5
Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»
01:10
Реакция Мостового на новый лимит на легионеров в РПЛ
01:00
1
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
4
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
«Локомотив» объявил о помощи Дагестану, пострадавшему от наводнения
00:17
1
«Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»
Вчера, 23:51
2
«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве
Вчера, 23:31
5
Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба
Вчера, 23:15
3
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
Вчера, 22:45
4
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
Вчера, 22:36
4
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
Вчера, 22:29
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
Вчера, 22:16
11
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
Вчера, 21:49
4
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
Вчера, 21:40
1
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
Вчера, 21:18
10
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
Вчера, 21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 20:47
13
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
Вчера, 20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
Вчера, 20:03
12
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:56
8
«Спартак» готов продать российского футболиста
Вчера, 19:41
19
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
Вчера, 19:29
6
Все новости
