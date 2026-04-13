«Динамо» в гостевом матче обыграло «Акрон» в рамках 24 тура РПЛ, итоговый счет 3:2.
На 20‑й минуте гости открыли счет: Муми Нгамале уверенно реализовал пенальти.
На 33‑й минуте «Динамо» удвоило преимущество: Артур Гомес замкнул передачу Нгамале и сделал счет 0:2.
Под конец первого тайма Лончар забил после скидки Дзюбы.
Беншимоль реализовав пенальти на 88-й минуте.
Тюкавин на 90+5 забил победный гол.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»