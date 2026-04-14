Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры 24-го тура чемпионата России между «Акроном» и «Динамо».

Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.

На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.

«Динамо» поднялось на седьмое место в таблице РПЛ, оставив позади «Рубин» и «Ахмат».

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в лиге – на границе с зоной стыков.

«Самая нефартовая команда чемпионата – это сто процентов «Акрон». И, конечно, мы смотрели первый тайм – ну так нельзя играть в обороне. Причeм Кузьмин, когда мяч потерял, ну ты хотя бы прояви желание отобрать. Он лежит, смотрит, как там атака развивается.

Пенальти этот смешной. Представляешь, как Дзюбе тяжело? Думаю, там сейчас такая накалeнная обстановка, что Тедеев не знает, как это всe исправить.

Дзюба уже, возможно, подзадолбал всех своей этой требовательностью. И при всeм уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять. Вот прямо сейчас.

Я очень люблю Тедеева, но им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо», – сказал Генич.