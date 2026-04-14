Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о беседе с Хуаном Карлосом Карседо, который возглавил красно-белых прошедшей зимой.
- Клуб назначил испанца 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем спартаковцы выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
– Вы наверняка знакомы с Хуаном Карлосом Карседо.
– Конечно. Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, – хороший друг моей семьи.
К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе».
Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении.
Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться.
Хуан Карлос – очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.