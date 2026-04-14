  • Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак»

Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак»

Сегодня, 01:41
1

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о беседе с Хуаном Карлосом Карседо, который возглавил красно-белых прошедшей зимой.

  • Клуб назначил испанца 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем спартаковцы выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

– Вы наверняка знакомы с Хуаном Карлосом Карседо.

– Конечно. Мы познакомились, когда они с Унаи Эмери работали в «Севилье». А тренер вратарей Начо, которых входил в их штаб, – хороший друг моей семьи.

К Хуану Карлосу испытываю огромное уважение. Он проделал отличную работу в «Пафосе».

Кстати, Карседо советовался со мной перед тем, как возглавить «Спартак». Пожелал ему удачи и сказал, что я в его распоряжении.

Он уже знал клуб, потому что был там 13 лет назад, но я немного рассказал ему об атмосфере, игроках, чтобы помочь адаптироваться.

Хуан Карлос – очень вежливый и хорошо подготовленный к российским реалиям тренер. Надеюсь, у него все получится.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Карседо Хуан Карлос
алдан2014
1776132783
Багаж Абаскаля,а мы то наивные думали...
Ответить
