  • Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Сегодня, 01:47

Бывший спартаковец Андрей Тихонов поделился мнением о мартовской конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

  • Сообщалось, что защитник Мойзес усомнился в компетентности главного тренера Фабио Челестини и нарушил субординацию, за что его отстранили от тренировок.
  • По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
  • Бразильца вернули в состав – он вышел на замену на 78-й минуте воскресного матча с «Сочи» (0:1).

– Если игрок не нравится вам, но приносит пользу, надо ли его ставить в состав?

– Если он приносит пользу, то ставьте.

– Если бы у вас была аналогичная ситуация, как у Челестини с Мойзесом, когда лидер при команде что-то вам высказывает, что бы вы сделали?

– У меня такого не было, никто не высказывал. Но был один футболист, которому я говорил: «Выходи на пять минут на замену». А он отвечал мне: «Я не буду выходить».

Я убрал его во вторую команду и сказал, что пока он не извинится перед командой, не будет здесь даже тренироваться.

После извинений он вернулся на тренировки и стал играть. Я сказал: «Передо мной не надо извиняться, извинись перед командой».

У Челестини Мойзес – лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны свое «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата.

Еще по теме:
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве 3
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет» 8
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес Тихонов Андрей Челестини Фабио
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит покупку хавбека «Ростова»
08:57
Экс-судья РПЛ Егоров высказался об удалении Педро
08:43
12
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового
08:17
2
Уход двух вингеров из «Спартака», новый лимит на легионеров в РПЛ, кто заменит Челестини в ЦСКА и другие новости
02:00
Генич назвал самую нефартовую команду РПЛ
01:33
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
5
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
4
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
41-летний Роналду думает об участии в ЧМ-2030
00:28
2
Все новости
Степашин – о легионерах: «Хватит нам этих самых бегунков, которые за деньги играют»
09:22
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Спартака»
08:30
Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА
01:47
Абаскаль консультировал Карседо перед назначением в «Спартак»
01:41
1
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»
01:21
5
Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»
01:10
Реакция Мостового на новый лимит на легионеров в РПЛ
01:00
1
Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое
00:53
4
Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
00:45
2
Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»
00:35
3
«Локомотив» объявил о помощи Дагестану, пострадавшему от наводнения
00:17
1
«Честно говоря, руки опускаются»: Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»
Вчера, 23:51
2
«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве
Вчера, 23:31
5
Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба
Вчера, 23:15
3
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
Вчера, 22:45
4
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
Вчера, 22:36
4
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
Вчера, 22:29
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
Вчера, 22:16
11
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
Вчера, 21:49
4
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
Вчера, 21:40
1
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
Вчера, 21:18
10
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
Вчера, 21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 20:47
13
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
Вчера, 20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
Вчера, 20:03
12
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:56
8
«Спартак» готов продать российского футболиста
Вчера, 19:41
19
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
Вчера, 19:29
6
