Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Бывший спартаковец Андрей Тихонов поделился мнением о мартовской конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

Сообщалось, что защитник Мойзес усомнился в компетентности главного тренера Фабио Челестини и нарушил субординацию, за что его отстранили от тренировок.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

Бразильца вернули в состав – он вышел на замену на 78-й минуте воскресного матча с «Сочи» (0:1).

– Если игрок не нравится вам, но приносит пользу, надо ли его ставить в состав?

– Если он приносит пользу, то ставьте.

– Если бы у вас была аналогичная ситуация, как у Челестини с Мойзесом, когда лидер при команде что-то вам высказывает, что бы вы сделали?

– У меня такого не было, никто не высказывал. Но был один футболист, которому я говорил: «Выходи на пять минут на замену». А он отвечал мне: «Я не буду выходить».

Я убрал его во вторую команду и сказал, что пока он не извинится перед командой, не будет здесь даже тренироваться.

После извинений он вернулся на тренировки и стал играть. Я сказал: «Передо мной не надо извиняться, извинись перед командой».

У Челестини Мойзес – лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны свое «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата.