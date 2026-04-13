Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова

Стало известно, действительно ли «Порту» изучает кандидатуру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Предметный интерес португальского клуба к игроку сборной России был еще зимой, но тогда было принято решение не делать официальное предложение о трансфере.
Сейчас переговоры находятся на паузе, но летом «Порту» может вернуться к обсуждению потенциальной сделки.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека также претендует «ПСЖ».
Источник: «Евро-футбол»