Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова

Стало известно, действительно ли «Порту» изучает кандидатуру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Предметный интерес португальского клуба к игроку сборной России был еще зимой, но тогда было принято решение не делать официальное предложение о трансфере.

Сейчас переговоры находятся на паузе, но летом «Порту» может вернуться к обсуждению потенциальной сделки.