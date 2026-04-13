Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал оценку эпизоду с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

Матч судила бригада Сергея Карасева.

«Нет умышленного действия, Педро сгибает ногу, поднимает голеностоп и уходит от этой борьбы. Это слишком легкое удаление. Это максимум желтая карточка.

В целом, мне очень понравилось, как работал Карасев. Он очень хорошо справлялся с ситуациями, когда в игре могло все разгореться», – сказал Рахимов.