Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поставил под сомнение легитимность удаления зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

Матч судила бригада Сергея Карасева.

«Вчерашнее удаление Педро – один из самых спорных судейских эпизодов весны. Учитывая статус матча и категоричность решения.

Даже попадались комменты фанов «Краснодара» и «Спартака», удивленных красному пластику в руке Карасева.

Педро опасно поднял шипы? Да. Но стал ли он главным инициатором контакта? Нет. Но это выглядит серьезным нарушением? Вновь да. Но играл ли кто-то в мяч? Ну, нет. Сложно», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.