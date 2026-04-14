Абаскаль объяснил, почему готов возглавить «Динамо» или ЦСКА, несмотря на спартаковское прошлое

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не отказался бы от работы в других московских клубах, являющихся принципиальными соперниками красно-белых.
– Хотите вернуться только в «Спартак»? Или рассмотрите другие клубы?
– Понимаю, что «Спартак» – это семья. Меня никогда в жизни так здорово не принимали, как там. Но я также открыт для других команд, потому что знаю лигу и понимаю свои силы. Постоянно слежу за РПЛ.
– Учитывая ваше спартаковское прошлое, пошли бы работать в ЦСКА или «Динамо»?
– Конечно. Если бы был российским футболистом – это одно. Но я все-таки иностранец. Главное, чтобы тренеру дали поработать. Я знаю уровень лиги, знаю тактику других тренеров. Так что потенциально «Динамо» и ЦСКА – хорошие варианты.
– После ухода из «Атлетико Сан-Луис» вам поступали предложения?
– Нет. Но сейчас я отдыхаю. Хотя ментально готов к новому вызову. Если мной заинтересуется клуб в сложной ситуации – например, на грани вылета; или команда, которая решит сменить тренера, то я готов.
Но сейчас хочу все же немного побыть с семьей и принять взвешенное решение относительно своего будущего. Вот в Мексику я бы не вернулся!
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.