Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»

Сегодня, 21:18
6

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высказался о плохой физической форме зимнего новичка «Зенита» Джона Дурана.

  • 22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
  • В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.
  • После этого нападающий пропустил матч с «Краснодаром» (1:1).

«Послушайте, я был на Кубке, с Владом Радимовым мы ездили. Он [Дуран] там играл. Пенальти забил.

И потом у них, знаешь, как называется, забежка после игры, кто мало играл. Я думал, он упадeт, умрeт там, понимаешь?

Он бежит так, не знаю, что у него сзади висит, бурдюк вот этот сзади. Если честно, я думаю: «Что за футболист?» И этот человек получает 1 миллион евро в месяц в «Зените».

Он пришeл на четыре месяца, зарплата официальная – 4 миллиона евро. Это везде написано, я прочитал. 1 миллион евро в месяц получает человек и бегает с «чемоданом» сзади. Еле-еле ходит и сидит, отдыхает.

Что ему ещe нужно? Забил он знаешь сколько? Два пенальти. Больше не надо. Всe сделал он», – заявил Тихонов.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Дубина
1776105892
Всей стране стыдно за цыганей газпромовских! так клоуны! Но нам это нравится они эти звезды нас веселят!!! Еще цыганей --- еще!!!! ЗПРФ...
Дубина
1776105956
За лям евро цыган забивает по пенальти((( Нап если ШОООО!! ХАХАХХА ЗПРФ.... Но блохам это нравится!! ПОМОЙКА
Нейтральный болельщик
1776106717
Как говорится поднимите архивы) Я тут писал всегда что Дуран это провальный трансфер будет, только слепой фанат Зенита мог подумать что это гениальный ход
FCSpartakM
1776108397
всем изначально было понятно, что приходит закончивший с футболом игрок, но зенит- это такой горох, который настолько стал глух в трансферах, что уже не удивляешься. Команда чисто держится на древних трансферах, переплачивая постоянно за Сантоса, Вендела и тд. Эти ребята сдали тоже, но не настолько, чтобы опуститься ниже определенного уровня. А все последние окна - это просто смех, что можно столько тратить и привозить обычных или мертвых игроков.
