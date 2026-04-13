Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высказался о плохой физической форме зимнего новичка «Зенита» Джона Дурана.

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

После этого нападающий пропустил матч с «Краснодаром» (1:1).

«Послушайте, я был на Кубке, с Владом Радимовым мы ездили. Он [Дуран] там играл. Пенальти забил.

И потом у них, знаешь, как называется, забежка после игры, кто мало играл. Я думал, он упадeт, умрeт там, понимаешь?

Он бежит так, не знаю, что у него сзади висит, бурдюк вот этот сзади. Если честно, я думаю: «Что за футболист?» И этот человек получает 1 миллион евро в месяц в «Зените».

Он пришeл на четыре месяца, зарплата официальная – 4 миллиона евро. Это везде написано, я прочитал. 1 миллион евро в месяц получает человек и бегает с «чемоданом» сзади. Еле-еле ходит и сидит, отдыхает.

Что ему ещe нужно? Забил он знаешь сколько? Два пенальти. Больше не надо. Всe сделал он», – заявил Тихонов.