«Локомотив» объявил о помощи Дагестану, пострадавшему от наводнения

«Локомотив» финансово поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Московский клуб собрал более миллиона рублей.

«В день матча с «Динамо Мх» выручка от продажи товаров в клубном магазине на «РЖД Арене» составила 1 018 354 рубля. Средства будут направлены в благотворительный фонд «Надежда».

Спасибо каждому, кто стал участником акции. Вместе мы сделали большое дело. Очень важно помогать друг другу и проявлять человечность в тяжелых ситуациях.

Сил и терпения народу Республики Дагестан. Мы с вами», – говорится в публикации железнодорожников.