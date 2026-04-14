«Локомотив» объявил о помощи Дагестану, пострадавшему от наводнения

«Локомотив» финансово поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане.
Московский клуб собрал более миллиона рублей.
«В день матча с «Динамо Мх» выручка от продажи товаров в клубном магазине на «РЖД Арене» составила 1 018 354 рубля. Средства будут направлены в благотворительный фонд «Надежда».
Спасибо каждому, кто стал участником акции. Вместе мы сделали большое дело. Очень важно помогать друг другу и проявлять человечность в тяжелых ситуациях.
Сил и терпения народу Республики Дагестан. Мы с вами», – говорится в публикации железнодорожников.
- В воскресенье «Локо» и «Динамо Мх» сыграли вничью (1:1) в 24-м туре РПЛ.
- 28 марта в Дагестане началось одно из крупнейших наводнений за последние десятилетия.
- От стихии пострадали тысячи человек и домовладений. Есть погибшие.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»