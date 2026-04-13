Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, каких игроков из чемпионата России он хотел видеть в «Атлетико Сан-Луис».

Мексиканский клуб объявил об увольнении испанского специалиста 24 марта.

– Вы пригласили в «Атлетико» Хесуса Медину.

– После продажи левого вингера Витиньи мы нуждались в опытном футболисте 27-28 лет. При этом тратиться клуб не хотел – это еще одна причина, почему проект не развивался.

В то же время Хесус стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Дамаком» из Саудовской Аравии, и собирался вернуться поближе к дому.

Я сразу сказал руководству, что знаю этого парня – и его нужно брать. Он проявил себя отлично: забил гол и отдал три результативные передачи.

– Не пытались переманить кого-то еще из спартаковцев?

– Я хотел взять Хлусевича и Пруцева. А еще Боселли! Но все они слишком дорогие. У нас таких денег не было.