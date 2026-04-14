Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»

Сегодня, 00:35
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о весеннем кризисе в ЦСКА.

«Во всей этой истории ЦСКА, мне кажется, сейчас, по весне, команда не заслуживает хвалебных отзывов. Мне кажется, целиком и полностью за всe, что сейчас происходит, вина лежит на клубе.

Потому что, когда он [Челестини] выиграл Суперкубок и в себя влюбил по осени – это чисто абаскальщина.

Когда Абаскаль, хоть и не выиграл Суперкубок, весной был хорош и решили почему-то зимой с ним продлить контракт и наделить его дополнительными опциями.

Вот ЦСКА выдержал бы [паузу] как большой клуб. Думаю, они просто испугались ситуации, как с Николичем, и перестраховались.

И мне кажется, они сказали: «Фабио, всe супер, всe классно, команда бежит, летит, классный футбол, замечательный, тебе надо ещe тренеров? Пожалуйста».

Мне кажется, клуб пошeл навстречу по всем хотелкам», – сказал Генич.

  • Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
  • Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
  • После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Абаскаль Гильермо Челестини Фабио Генич Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1776122563
СЕМАК тоже продлил контракт в 2024 году и ЗЕНИТ встал...ложил прибор на команду СЕМАК...нет игры и мотивации....
Ответить
алдан2014
1776132950
Абаскаля вспомнил,пример предыдущего штаба куда свежее. Он может за станковича и подумал?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776137106
Коней поразила болезнь спартака. Захлебнулись от счастья пары побед. Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 