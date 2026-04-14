Генич сказал, что ЦСКА повторил ошибку «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о весеннем кризисе в ЦСКА.

«Во всей этой истории ЦСКА, мне кажется, сейчас, по весне, команда не заслуживает хвалебных отзывов. Мне кажется, целиком и полностью за всe, что сейчас происходит, вина лежит на клубе.

Потому что, когда он [Челестини] выиграл Суперкубок и в себя влюбил по осени – это чисто абаскальщина.

Когда Абаскаль, хоть и не выиграл Суперкубок, весной был хорош и решили почему-то зимой с ним продлить контракт и наделить его дополнительными опциями.

Вот ЦСКА выдержал бы [паузу] как большой клуб. Думаю, они просто испугались ситуации, как с Николичем, и перестраховались.

И мне кажется, они сказали: «Фабио, всe супер, всe классно, команда бежит, летит, классный футбол, замечательный, тебе надо ещe тренеров? Пожалуйста».

Мне кажется, клуб пошeл навстречу по всем хотелкам», – сказал Генич.