Талалаев рассказал, когда его могут выписать из больницы

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своeм самочувствии после операции на желудочно-кишечном тракте.

«Операция прошла успешно. Сейчас нахожусь на терапии. В конце недели будет приниматься решение о выписке, благодарен врачам! Понятно, что сейчас передвигаюсь пока с трудом, но надеюсь, что скоро буду, способен преодолевать расстояния.

Немножко расстроило, что не довели до победы игру с «Пари НН». Опять необязательный гол в концовке. Считаю, что команда сыграла на своeм уровне, такие игры бывают. Нижний Новгород забил два момента из двух, больше угроз воротам нашим не создавалось. Обидно терять очки в таких поединках, но это футбол, за это мы его и любим.

Готовимся, несмотря ни на что, к «Краснодару». Уверен в своей команде, в футболистах. В поединках с серьeзным соперником обычно мы даже играем лучше, чем такие поединки, как с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». Удачи всем и до встречи!» – сказал Талалаев.