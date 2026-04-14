Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ

Алексей Гасилин порассуждал о шансах «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ после очного матча в 24-м туре.

Игра на «Газпром Арене» завершилась ничьей 1:1.

«Краснодар» сохранил лидерство в лиге, опережая «Зенит» на 1 очко.

Краснодарцам осталось сыграть с «Балтикой» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Динамо Мх» (дома), «Акроном» (в гостях), «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).

У петербуржцев впереди матчи с «Динамо Мх» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях), «Ахматом» (дома), ЦСКА (в гостях), «Сочи» (дома), «Ростовом» (в гостях).

«Я думаю, что всe-таки «Зенит» – фаворит. Многие не понимают у кого легче календарь, а у кого труднее.

Труднее у «Краснодара», потому что у них будут прям те команды, которые борются за выживание. Поверьте, я сам был в таких ситуациях, и вот эти команды самые опасные в конце, когда они выживают.

У «Зенита» будет, по-моему, «Сочи» – команда, которая уже вылетит, скорее всего, «Ростов» – команда из середины таблицы. А у «Краснодара» будут прям трудные игры.

Плюс мы не забываем, что есть кубковая игра. Где-то «Краснодар» ошибeтся, а «Зенит» может пройти без осечек, хотя есть игры с «Локомотивом» и ЦСКА. Думаю, всe будет решаться в последних двух турах», – заявил Гасилин.