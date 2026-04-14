  Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ

Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ

Сегодня, 17:12
2

Алексей Гасилин порассуждал о шансах «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ после очного матча в 24-м туре.

  • Игра на «Газпром Арене» завершилась ничьей 1:1.
  • «Краснодар» сохранил лидерство в лиге, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • Краснодарцам осталось сыграть с «Балтикой» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Динамо Мх» (дома), «Акроном» (в гостях), «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).
  • У петербуржцев впереди матчи с «Динамо Мх» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях), «Ахматом» (дома), ЦСКА (в гостях), «Сочи» (дома), «Ростовом» (в гостях).

«Я думаю, что всe-таки «Зенит» – фаворит. Многие не понимают у кого легче календарь, а у кого труднее.

Труднее у «Краснодара», потому что у них будут прям те команды, которые борются за выживание. Поверьте, я сам был в таких ситуациях, и вот эти команды самые опасные в конце, когда они выживают.

У «Зенита» будет, по-моему, «Сочи» – команда, которая уже вылетит, скорее всего, «Ростов» – команда из середины таблицы. А у «Краснодара» будут прям трудные игры.

Плюс мы не забываем, что есть кубковая игра. Где-то «Краснодар» ошибeтся, а «Зенит» может пройти без осечек, хотя есть игры с «Локомотивом» и ЦСКА. Думаю, всe будет решаться в последних двух турах», – заявил Гасилин.

Еще по теме:
Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит» 9
«Ювентусу» посоветовали российского форварда: «Забил бы больше, чем Дэвид и Опенда вместе взятые» 5
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок 17
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (2)
Цугундeр
1776177166
) Тридцать лет придуроШному Алёше.. Играл бы, да играл.) А публикуется здесь наравне с Пономарёвым.) Ни о чём. Но публикуется. А, есть ещё Алёша Попов. Там вообще амкарненько..) И кто эти люди..?
Ответить
Foxitkuban
1776178417
С какого, скажите мне, ХУ..дожника, нам должно быть интересно рассуждение какого-то Гасилина? Он что был, что есть - полный ноль. Тоже мне, эксперта нашли.
Ответить
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
1
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
2
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
13
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
