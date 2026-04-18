Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гасилин оценил перспективы Батракова в «ПСЖ»

18 апреля, 23:40
3

Алексей Гасилин, бывший нападающий «Зенита», заявил, что «ПСЖ» подходит полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову по стилю.

  • Батраков в этом сезоне РПЛ забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 24 матчах.
  • Летом 2025 года «Локомотив» продлил контракт с 20-летним Батраковым до 2029-го.
  • За «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Он первый номер парижан.

«Он в таком возрасте и в такой форме, что он готов переходить [в европейский клуб]. Если речь идет про «ПСЖ», а мы понимаем, что дыма без огня не бывает, мне кажется, что эта команда подходит ему по стилю», – сказал Гасилин.

Еще по теме:
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Гасилин Алексей Батраков Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1776577855
достали с этим БАРДАКОВым...будет как ЗАХАРЯН-НИКЕМ
Ответить
Бумбраш
1776580865
Сейчас скауты ПСЖ прочитали статью и чешут репу -а кто такой гасилин? - бывший нап зинки -а какие у него достижения? - бывший нап зинки и всё -.......а тогда какого х он чего то там советует? -это Россия брат,читай классиков
Ответить
vvv123
1776586028
Можно подумать, что сам Гасила в ПСЖ играл и знает что там да как! Сам же дальше Амкара не путешествовал, да и там обделался.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 