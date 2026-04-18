Гасилин оценил перспективы Батракова в «ПСЖ»

Алексей Гасилин, бывший нападающий «Зенита», заявил, что «ПСЖ» подходит полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову по стилю.

Батраков в этом сезоне РПЛ забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 24 матчах.

Летом 2025 года «Локомотив» продлил контракт с 20-летним Батраковым до 2029-го.

За «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Он первый номер парижан.

«Он в таком возрасте и в такой форме, что он готов переходить [в европейский клуб]. Если речь идет про «ПСЖ», а мы понимаем, что дыма без огня не бывает, мне кажется, что эта команда подходит ему по стилю», – сказал Гасилин.