Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини

Бывший зенитовец Алексей Гасилин оценил ситуацию в ЦСКА перед встречей 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Матч начнется на «ВЭБ Арене» в 19:00 мск.

ЦСКА после 27 туров занимает 6-е место в РПЛ, «Зенит» – 2-е.

Петербуржцы борются за чемпионство в свой 100-й сезон.

– Если ЦСКА проиграет «Зениту», могут ли в клубе задуматься об отставке Челестини перед Кубком или дадут доработать до конца сезона?

– Я думаю, что вряд ли отставка будет после матча с «Зенитом». Я не вижу, за счет чего ЦСКА должны зацепиться в целом. Понятно, что это футбол, может случиться все что угодно, удаление на первых минутах и так далее. Но за счет чего ЦСКА может выиграть? Я не вижу.

Понятно, что команда в кризисе. Но увольнение тренера будет после сезона, большая неустойка, думаю, договорятся уже после сезона. Сейчас в этом нет смысла, даже встряска эта, наверное, уже не поможет. Если увольнять, то надо было раньше.