Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гасилин знает, когда ЦСКА уволит Челестини

2 мая, 16:29
3

Бывший зенитовец Алексей Гасилин оценил ситуацию в ЦСКА перед встречей 28-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Матч начнется на «ВЭБ Арене» в 19:00 мск.
  • ЦСКА после 27 туров занимает 6-е место в РПЛ, «Зенит» – 2-е.
  • Петербуржцы борются за чемпионство в свой 100-й сезон.

– Если ЦСКА проиграет «Зениту», могут ли в клубе задуматься об отставке Челестини перед Кубком или дадут доработать до конца сезона?

– Я думаю, что вряд ли отставка будет после матча с «Зенитом». Я не вижу, за счет чего ЦСКА должны зацепиться в целом. Понятно, что это футбол, может случиться все что угодно, удаление на первых минутах и так далее. Но за счет чего ЦСКА может выиграть? Я не вижу.

Понятно, что команда в кризисе. Но увольнение тренера будет после сезона, большая неустойка, думаю, договорятся уже после сезона. Сейчас в этом нет смысла, даже встряска эта, наверное, уже не поможет. Если увольнять, то надо было раньше.

Еще по теме:
Челестини попрощался с игроками ЦСКА 1
Реакция Акинфеева на увольнение Челестини из ЦСКА 2
Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Гасилин Алексей Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777736706
Большой неустойки по окончанию нет уже.Это знает любой человек, хоть немного следящий за РПЛ.Очевидно, эксперт Гасилин загасился, и не в курсе таких "толстостей". Предполагают же многие, что "армейские буратины" и ждут именно этого.
Ответить
BRO_football
1777747891
Да вот сразу после того как Спартаку просрут 5:0 в Кубке России
Ответить
За Московский ЦСКА
1777748981
Если в контракте прописано,что за шестое место и ниже,неустойка не положена,уволят без неустойки.Как Федотова уволили. Только что это изменит? Мафиозников из руководства ЦСКА нужно гнать из Клуба. Иначе тренерская чехарда будет и дальше ,как в свое время в спартаке.Где это видано,что бы уже лет пять,ЦСКА не мог найти хоть какого нибудь нападающего??? Ясно же,что это темные дела мафии.
Ответить
Главные новости
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 