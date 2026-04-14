Гасилин – о футболисте «Зенита»: «По лезвию ходит»

Бывший зенитовец Алексей Гасилин высказался о провокационном поведении нападающего Александра Соболева.

«Соболев обрeл уверенность, шикарно сыграл с «Краснодаром». Да, не забил, но столько сделал работы, столько зацепил мячей.

Однако последняя выходка его не красит, нельзя так делать, мог получить вторую карточку. По лезвию ходит», – считает Гасилин.