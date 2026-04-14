«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», выставив оценки футболистам.

Команды в воскресенье поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

Бубнов выше остальных игроков «Зенита» оценил Вендела. Только он получил пять с плюсом.

Также «пятерки» у Вани Дркушича, Нино, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса и Луиса Энрике.

Худшая оценка у Педро, удаленного за удар соперника в голеностоп через 8 минут после выхода на замену – «единица».

По подсчeтам Бубнова, зенитовцы за матч выполнили 705 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».