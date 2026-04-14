«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», выставив оценки футболистам.
- Команды в воскресенье поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.
- Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.
- На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.
- «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.
- «Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.
Бубнов выше остальных игроков «Зенита» оценил Вендела. Только он получил пять с плюсом.
Также «пятерки» у Вани Дркушича, Нино, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса и Луиса Энрике.
Худшая оценка у Педро, удаленного за удар соперника в голеностоп через 8 минут после выхода на замену – «единица».
По подсчeтам Бубнова, зенитовцы за матч выполнили 705 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».
Источник: «Коммент.Шоу»