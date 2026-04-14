  • «Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Вчера, 20:54
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», выставив оценки футболистам.

Бубнов выше остальных игроков «Зенита» оценил Вендела. Только он получил пять с плюсом.

Также «пятерки» у Вани Дркушича, Нино, Дугласа Сантоса, Вильмара Барриоса и Луиса Энрике.

Худшая оценка у Педро, удаленного за удар соперника в голеностоп через 8 минут после выхода на замену – «единица».

По подсчeтам Бубнова, зенитовцы за матч выполнили 705 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Вендел Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1776189562
и Сперцяну с Соболевым за артистизм
Ответить
...уефан
1776190897
...жаль Бубнову недоступна опция чтения мыслей футболистов, что бы знать задуманное игроком во время выполнения ттд. А то вместо возможного среднего паса на ход партнёра, игрок тащит этот мяч, по пути, может быть даже, кого-то и обводя, а потом делает передачу назад или поперёк, и даже точную, а Бубнов всё это плюсует...
Ответить
slavа0508
1776191450
Херня это всё .не какого отношения к результату матча не имеет ...считает катания мяча .а толку то ...
Ответить
