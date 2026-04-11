Бубнов заявил о серьезной тренерской ошибке Семака

Александр Бубнов прокомментировал незабитый пенальти зенитовцем Даниилом Кондаковым в кубковом матче со «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Куда вы Кондакова посылаете пенальти бить, когда у вас есть Нино и ещe какой-то опытный игрок? Барриос, по-моему. Два человека ещe оставалось. Куда вы пацана? Пускай, если уж там совсем безвыходная ситуация будет… В конце концов, ещe и вратари хорошо бьют пенальти. А он ещe до этого в моменте не забил.

Естественно, это ошибка Сергея Семака, это не ошибка Кондакова», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».