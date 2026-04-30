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  • 18-летний хавбек «Зенита» назвал европейские лиги, в которые хотел бы перейти

18-летний хавбек «Зенита» назвал европейские лиги, в которые хотел бы перейти

30 апреля, 10:14
8

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал европейские лиги, в которых хотел бы поиграть в будущем.

«Сейчас все мысли о «Зените». Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионатах. Французский тоже хорош как переходный», – сказал Кондаков.

  • В этом сезоне 18-летний полузащитник провeл 12 матчей за клуб, отдал 3 результативные передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
  • Срок контракта Кондакова с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кондаков Даниил
Комментарии (8)
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1777540673
Кроме мата, никаких комментариев.Мёртвое поколение мечтателей.
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Good_win_ФКСМ
1777540844
чтобы уйти в европейский чемпионат, надо сперва уйти из бо.мжарни - это помойка и могильщик любого игрока
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evgevg13
1777541964
А на деле получится Казахстан или в лучшем случае Белоруссия
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raritet
1777542725
Сначала играть научись, а потом уж слюни ... что творится. В первую очередь, подавай им Европу. Для этого нужны крепкие штаны для полирования лавки.
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Иван Петров 1986
1777542933
Да ты тут пока еще не играешь, а уже губу раскатал.
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шахта Заполярная
1777543674
Не переживай, закрепишься, возможно в Сочи.
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TomskFan
1777550012
бла бла бла
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