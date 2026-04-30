18-летний хавбек «Зенита» назвал европейские лиги, в которые хотел бы перейти

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал европейские лиги, в которых хотел бы поиграть в будущем.
«Сейчас все мысли о «Зените». Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионатах. Французский тоже хорош как переходный», – сказал Кондаков.
- В этом сезоне 18-летний полузащитник провeл 12 матчей за клуб, отдал 3 результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
- Срок контракта Кондакова с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Чемпионат»