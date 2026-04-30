18-летний хавбек «Зенита» назвал европейские лиги, в которые хотел бы перейти

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков назвал европейские лиги, в которых хотел бы поиграть в будущем.

«Сейчас все мысли о «Зените». Да, наверное, в будущем захочу попробовать себя в английском или испанском чемпионатах. Французский тоже хорош как переходный», – сказал Кондаков.