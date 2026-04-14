«Зенит» определился с заменой для Вендела

В «Зените» готовятся к летнему уходу бразильского полузащитника Вендела.

Петербургский клуб рассматривает вариант с покупкой Данило из «Ботафого».

Зенитовцы предлагают потенциальному новичку зарплату в размере 4 миллионов евро в год.

24-летний Данило не исключает трансфер в РПЛ.