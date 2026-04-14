«Зенит» определился с заменой для Вендела

В «Зените» готовятся к летнему уходу бразильского полузащитника Вендела.
Петербургский клуб рассматривает вариант с покупкой Данило из «Ботафого».
Зенитовцы предлагают потенциальному новичку зарплату в размере 4 миллионов евро в год.
24-летний Данило не исключает трансфер в РПЛ.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
- В марте он дебютировал за национальную сборную и может поехать на ЧМ-2026.
- Статистика Данило в составе «Ботафого»: 33 матча, 8 голов, 6 ассистов.
Источник: Planeta do Futebol