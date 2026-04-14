Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере

Александр Мостовой прокомментировал слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец ранее заявил: «А у Мостового есть тренерская лицензия? Тогда он мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают?»

«Было бы мне лет 35-30 – одно дело. Но время, чтобы возглавить какую-то команду, уже ушло. Тем более в нашей стране, где псевдотренеры на каждой остановке.

У меня телефон всегда доступен, я к предложениям открыт. Но я никогда не лез, как многие. Я слишком хороший человек для такого», – сказал Мостовой.