Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о желании экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового сразу возглавить большую команду.

– Каждый тренер «Спартака» работает под огромным давлением. Вам это мешало?

– Действительно, в России все говорят о «Спартаке». Правда, в конечном счете шума больше, чем содержания.

Впрочем, если я сказал, что вернулся бы в Россию, то именно потому, что мне нравится это ощущение давления! Все рассматривают твои действия под микроскопом, максимально внимательно – в поиске сенсации. И это супер! В Мексике такого не было. А я страдаю, когда нет давления. Мне оно жизненно необходимо. Понимаешь?

– Понимаю. Без критики Александра Мостового сложно.

– Десятый номер «Сельты», да? Он и израильтянин Ревиво в той команде были великолепны! Кстати, еще Карпин же играл в «Сельте»? Хотя его я больше помню по «Реал Сосьедад».

– Карпин тренирует, в отличие от Мостового.

– А у него есть тренерская лицензия? Тогда Мостовой мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают?

– Он хочет сразу возглавить большую команду.

– Это как если бы я хотел, чтобы в Мексике пошел дождь. Но такого не бывает.