Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о желании экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового сразу возглавить большую команду.
– Каждый тренер «Спартака» работает под огромным давлением. Вам это мешало?
– Действительно, в России все говорят о «Спартаке». Правда, в конечном счете шума больше, чем содержания.
Впрочем, если я сказал, что вернулся бы в Россию, то именно потому, что мне нравится это ощущение давления! Все рассматривают твои действия под микроскопом, максимально внимательно – в поиске сенсации. И это супер! В Мексике такого не было. А я страдаю, когда нет давления. Мне оно жизненно необходимо. Понимаешь?
– Понимаю. Без критики Александра Мостового сложно.
– Десятый номер «Сельты», да? Он и израильтянин Ревиво в той команде были великолепны! Кстати, еще Карпин же играл в «Сельте»? Хотя его я больше помню по «Реал Сосьедад».
– Карпин тренирует, в отличие от Мостового.
– А у него есть тренерская лицензия? Тогда Мостовой мог бы работать в РПЛ. Его не приглашают?
– Он хочет сразу возглавить большую команду.
– Это как если бы я хотел, чтобы в Мексике пошел дождь. Но такого не бывает.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- Абаскаль в марте покинул пост главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис».