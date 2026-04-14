Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о шансах «Зенита» и «Краснодара» выиграть РПЛ после очного матча в 24-м туре.

Игра на «Газпром Арене» завершилась ничьей 1:1.

«Краснодар» сохранил лидерство в лиге, опережая «Зенит» на 1 очко.

Краснодарцам осталось сыграть с «Балтикой» (дома), «Спартаком» (в гостях), «Динамо Мх» (дома), «Акроном» (в гостях), «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).

У петербуржцев впереди матчи с «Динамо Мх» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях), «Ахматом» (дома), ЦСКА (в гостях), «Сочи» (дома), «Ростовом» (в гостях).

«Всe дело в том, что мы отстаeм на одно очко. И если посмотреть на оставшиеся матчи и сравнить, то, в общем-то, у «Краснодара» посложнее.

Им надо играть с «Динамо» – не только в чемпионате, но и на Кубок. Им надо играть со «Спартаком» в Москве.

Но у «Зенита» тоже Махачкала, «Локомотив» и ЦСКА в Москве… Если бы «Зенит» выиграл у «Краснодара», то все бы говорили, что он чемпион. А это самое страшное с точки зрения психологии», – сказал Орлов.