  Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Вчера, 19:51
9

Российский тренер Игорь Шалимов дал оценку эпизоду с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
  • Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
  • Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
  • Матч судила бригада Сергея Карасева.

«На мой взгляд, это не удаление. Мяч у него, под его контролем. Сперцян своей ногой бьет снизу по шипам Педро.

Да, хорошо, нарушение, это опасная игра – Педро высоко поднял ногу, но он ей не бил в ногу Сперцяну. Но в итоге Карасева зовут на ВАР, тот удаляет.

И уверен, что Мажич признает, что это красная. Я бы понял, будь мяч под контролем Сперцяна и он собирался бить по воротам. Но в итоге ни Педро, ни Сперцян по мячу вообще не попали.

Но мяч-то контролировал Педро – под него подлез Сперцян и со всех сил ударил по шипам бразильца. Будь там бутсы, в которых играл Саша Бубнов, Сперцян бы ногу сломал. Не понял, зачем Эдуард настолько сильно пытался выбить мяч в центре поля», – сказал Шалимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Шалимов Игорь
FWSPM
1776186572
- "На мой взгляд, это не удаление.Сперцян своей ногой бьет снизу по шипам Педро. мяч-то контролировал Педро – под него подлез Сперцян и со всех сил ударил по шипам бразильца. " Все понятно армян сам виноват надо было его удалять
FWSPM
1776186883
Не иссякают потоки маразма от людей которые ничего не заработали за карьеру а теперь вынуждены побираться на гаспрем тв и нести лютую дичь лишь бы хоть куда то их звали. Вчера весь вечер читали про тотальное доминирование зенита который провел свой худший домашний матч в рпл с 2017 года нанеся всего 5 ударов по воротам и набрав целых 0.32xG
Цугундeр
1776186904
))) Бедный Шалик! Я знал его..)) Теперь одной спартаковской "легендой" меньше стало...) Секта- вперёд!
...уефан
1776190170
..."на всякий случай"...
