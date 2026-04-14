Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»

Российский тренер Игорь Шалимов дал оценку эпизоду с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

Матч судила бригада Сергея Карасева.

«На мой взгляд, это не удаление. Мяч у него, под его контролем. Сперцян своей ногой бьет снизу по шипам Педро.

Да, хорошо, нарушение, это опасная игра – Педро высоко поднял ногу, но он ей не бил в ногу Сперцяну. Но в итоге Карасева зовут на ВАР, тот удаляет.

И уверен, что Мажич признает, что это красная. Я бы понял, будь мяч под контролем Сперцяна и он собирался бить по воротам. Но в итоге ни Педро, ни Сперцян по мячу вообще не попали.

Но мяч-то контролировал Педро – под него подлез Сперцян и со всех сил ударил по шипам бразильца. Будь там бутсы, в которых играл Саша Бубнов, Сперцян бы ногу сломал. Не понял, зачем Эдуард настолько сильно пытался выбить мяч в центре поля», – сказал Шалимов.