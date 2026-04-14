Футболист «Локомотива» допустил переход в «Зенит»: «Должен рассматривать все варианты»

Опорный полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопросы о своем будущем.

23-летний хавбек – воспитанник железнодорожников.

Его статистика за главную команду: 134 матча, 5 голов, 5 ассистов.

Контракт игрока с «Локо» истекает в 2027 году.

– Насколько давит история с контрактом, который пока не продлен?

– Понятно, это нервирует – как любого футболиста, у которого остается год контракта. Всем хочется определенности. Но ничего, это часть нашей работы.

– Переговоры на стопе?

– Пока на стопе.

– Вас не устроили условия, которые дает клуб?

– Да.

– Каким видите будущее – есть ли дедлайн, когда надо определиться?

– Летнее трансферное окно. Сейчас сезон идет, у каждого клуба, кому я могу быть интересен, решаются свои задачи.

– Что вы чувствуете, когда пишут об интересе «Зенита»?

– Не знаю, как прокомментировать. Хорошо, пусть интересуются. Если не получится подписать с «Локомотивом», я должен рассматривать все варианты.

– Есть ли клуб, куда вы не перейдете по идеологическим соображениям?

– Нет. Такого нет.

– Приоритет по-прежнему «Локомотив»?

– Да. Пока да.

– Что чувствуете, когда пишут об интересе «ПСЖ» к Батракову?

– Надеюсь, у него все получится. Потрясающий футболист. С ним играть одно удовольствие.