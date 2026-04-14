Бубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», выставив оценки футболистам.

Команды в воскресенье поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

Бубнов выше остальных игроков «Краснодара» оценил Лукаса Оласу. Только он получил пять с плюсом.

Также «пятерки» у Джованни Гонсалеса, Диего Косты, Кевина Ленини, Дугласа Аугусто, Жоау Батчи, Джона Кордобы и Хуана Боселли.

Худшая оценка у капитана «быков» Эдуарда Сперцяна – «два с минусом».

По подсчeтам Бубнова, краснодарцы за матч выполнили 827 технико-тактических действий при 22% брака. Команда получила оценку «пять».