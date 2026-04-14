Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о судействе в РПЛ и FONBET Кубке России.
Ранее спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично попросил арбитров уважать московскую команду, работая на ее матчах честно и непредвзято.
– Стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»?
– Лично я стараюсь не обращать внимания на судейство. Не могу сказать, лучше задайте этот вопрос Франсису Кахигао.
– У «Спартака» через тур матч с «Краснодаром», где играет Джон Кордоба, известный своими провокациями, в том числе и давлением на голкиперов. Готовы к встрече с ним?
– В следующем туре у нас игра против «Ахмата», думаем только об этом. Действия Кордобы оценивать не собираюсь. Поживем – увидим, до «Краснодара» еще далеко.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- После слов Кахигао команда прошла «Зенит» в Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: «РБ Спорт»