Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о судействе в РПЛ и FONBET Кубке России.

Ранее спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично попросил арбитров уважать московскую команду, работая на ее матчах честно и непредвзято.

– Стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»?

– Лично я стараюсь не обращать внимания на судейство. Не могу сказать, лучше задайте этот вопрос Франсису Кахигао.

– У «Спартака» через тур матч с «Краснодаром», где играет Джон Кордоба, известный своими провокациями, в том числе и давлением на голкиперов. Готовы к встрече с ним?

– В следующем туре у нас игра против «Ахмата», думаем только об этом. Действия Кордобы оценивать не собираюсь. Поживем – увидим, до «Краснодара» еще далеко.