Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» мог бы спасти сезон, если бы раньше избавился от сербского тренера Деяна Станковича.

«Позднее увольнение Станковича – ключевая ошибка «Спартака» в этом сезоне. Уволь они его пораньше, возможно, участвовали бы в чемпионской гонке.

У него не было ни единого шанса добиться успеха в нашем чемпионате с таким подходом. Не знаю, зачем его так долго держали во главе команды.

Сейчас «Спартак» выглядит лучше, чем при Станковиче. Но упущенное время никто не вернeт. В чемпионате для них всe закончилось ещe до зимней паузы», – сказала Смородская.