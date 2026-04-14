Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» мог бы спасти сезон, если бы раньше избавился от сербского тренера Деяна Станковича.
«Позднее увольнение Станковича – ключевая ошибка «Спартака» в этом сезоне. Уволь они его пораньше, возможно, участвовали бы в чемпионской гонке.
У него не было ни единого шанса добиться успеха в нашем чемпионате с таким подходом. Не знаю, зачем его так долго держали во главе команды.
Сейчас «Спартак» выглядит лучше, чем при Станковиче. Но упущенное время никто не вернeт. В чемпионате для них всe закончилось ещe до зимней паузы», – сказала Смородская.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Советский спорт»