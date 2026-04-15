РФС обнародовал график сезона-2026/27

Бюро исполкома РФС утвердило график следующего сезона в российском футболе.
«Новый сезон откроется матчем за OLIMPBET Суперкубок России 18 июля 2026 года.
Мир РПЛ стартует 26 июля 2026 года, а завершится 29 мая 2027 года.
Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 6 июня 2027 года. Расписание Пути регионов будет опубликовано позднее», – говорится в сообщении.
- Игра за Суперкубок состоится до финала чемпионата мира-2026, который пройдет 19 июля.
- В сезоне-2025/26 до зимней паузы состоялись 18 туров РПЛ, а также первые и ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке страны.
Источник: телеграм-канал РФС