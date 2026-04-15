Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»

ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 16:32
26

ЭСК РФС проанализировала эпизод с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром». Вердикт: красная карточка показана ошибочно.

  • Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
  • Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
  • Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
  • Матч судила бригада Сергея Карасева.
  • Ранее он работал на ЧМ и Евро. Также в активе Карасева матч за Суперкубок УЕФА летом 2021 года, в котором играли «Челси» и «Вильярреал».

«Итоговое мнение – в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», – сказали в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на Милорада Мажича, главу судейского корпуса РФС.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1776261165
Может быть за столь грубую ошибку в решающем матче в борьбе за золото Карасева прилюдно за шары подвесить?
Ответить
Semenycch
1776261404
Знаете, тут искал кое какую вещь на Озоне и наткнулся на продажу таблички, на которой написано мелкими буквами "Министерство беспорядка", "Отдел распущенности" и крупно "СВИНАРНИК"! Болельщики Спартака, эти таблички Вы знаете для кого? Я бы ссылку скинул, но тут на сайте нельзя скидывать. Модераторы этого сайта, можно я ссылку скину?
Ответить
Юбиляр
1776262072
Миллер был на заседании и нахмурил бровь! Гыгыгы...
Ответить
шахта Заполярная
1776263401
Наныли отмену
Ответить
Инсаров
1776263542
Ногу Сперцян гвоздиком расковырял после матча. Ему, симулянту, гвоздик Карасёв после матча дал.
Ответить
TOMSON
1776264267
Блин это слова чела с матч тв, которому сказал другой чел. Задолбали с такими заголовками. Реально на другой ресурс уже уйти хочется..
Ответить
...уефан
1776264667
...официального документа ещё не представлено, а срач возобновился...
Ответить
andr45
1776264734
А кто-нибудь сомневался?) Стоит только посмотреть на тех, кто там торчит) Председатель Николай Левников - в 2006 году отправлен в отставку из-за скандала в Коллегии Заместитель председателя Эдуард Малый - глава Департамента судейства и инспектирования ю РФС Роберто Розетти остался неудовлетворённым работой Малого в этом и нескольких предыдущих матчах и предложил ему должность судейского инспектора РФС. Заместитель председателя Сергей Зуев - на исполкоме РФС выражено недоверие руководителю судейского и инспекторского департамента Сергею Зуеву.  ЧЛЕНЫ Валентин Иванов был уволен из-за судейских скандалов в матчах чемпионата Россиию Александр Гвардис был отстранен от судейства на заседании Бюро Исполкома РФС И т. д. и т.п.))
Ответить
порт
1776264990
Но это решение уже ничего не изменит, а на переигровку нет оснований.
Ответить
нБратишка
1776265410
«Никогда такого не было, и вот опять» — Виктор Степанович Черномырдин
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 