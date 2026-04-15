ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»

ЭСК РФС проанализировала эпизод с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром». Вердикт: красная карточка показана ошибочно.
- Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.
- Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.
- Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.
- Матч судила бригада Сергея Карасева.
- Ранее он работал на ЧМ и Евро. Также в активе Карасева матч за Суперкубок УЕФА летом 2021 года, в котором играли «Челси» и «Вильярреал».
«Итоговое мнение – в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», – сказали в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на Милорада Мажича, главу судейского корпуса РФС.
Источник: «Бомбардир»