«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 25-го тура РПЛ.
- 18 апреля, 14:30 мск: «Крылья Советов» – ЦСКА;
- 19 апреля, 14:30: «Динамо Мх» – «Зенит»;
- 19 апреля, 19:30: «Краснодар» – «Балтика».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Матч ТВ»