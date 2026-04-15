«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 25-го тура РПЛ.

Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».

В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».