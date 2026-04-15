Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»

У вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова появилось новое прозвище среди европейцев в социальных сетях.

Фанаты «Ливерпуля» после двух провальных матчей команды против «ПСЖ» в Лиге чемпионов (два раза по 0:2) дали Сафонову прозвище «Ормузский пролив», потому что «через Матвея ничего не проходит».

Ранее Сафонова во Франции прозвали «Генералом КГБ».