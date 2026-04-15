Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»

У вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова появилось новое прозвище среди европейцев в социальных сетях.
Фанаты «Ливерпуля» после двух провальных матчей команды против «ПСЖ» в Лиге чемпионов (два раза по 0:2) дали Сафонову прозвище «Ормузский пролив», потому что «через Матвея ничего не проходит».
Ранее Сафонова во Франции прозвали «Генералом КГБ».
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за игру на «Энфилде» накануне.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
